Ozzy Osbourne voelt zich weer goed na zware operatie: “Hij heeft geen pijn meer”

Ozzy Osbourne voelde zich zelfs goed genoeg om af te zakken naar Comic-Con in San Diego. Volgens ‘Entertainment Tonight’ genoot de rocker er zichtbaar van alle aandacht die hij kreeg. Daarnaast zou hij tegen aanwezigen verteld hebben dat het weer goed met hem gaat. “Het is geweldig”, aldus Osbourne over het evenement. “Het is heerlijk om weer zoveel mensen te kunnen zien.” De zanger had bovendien nog een verrassing voor zijn fans. Tijdens Comic-Con stelde Ozzy Osbourne namelijk meteen ook zijn nieuwe single ‘Degradation Rules’ voor.

Zware operatie

Ook Sharon Osbourne, de echtgenote van de zanger, bevestigde dat Ozzy zich stukken beter voelt. “Nu hij weer kan wandelen, gedraagt hij zich als een diva. Hij denkt dat hij Beyoncé is”, aldus Sharon in een interview met ‘Talk TV’. “De afgelopen drie jaar waren een nachtmerrie, maar nu is er eindelijk licht aan het einde van de tunnel. Hij kan weer wandelen, hij heeft ook geen pijn meer. Zijn vorige operatie heeft alle pijn weggenomen. Er is echt een grote last van zijn schouders gevallen.”

Ozzy Osbourne moest midden juni onder het mes. De operatie was nodig omdat Osbourne moeite had met wandelen nadat hij in 2003 zwaar te val kwam met zijn fiets.

