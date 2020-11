Ozzy Osbourne blikt terug op realityshow: “Het was niet leuk en de kinderen zaten onder de drugs”

‘The Osbournes’ was van 2002 tot 2005 op tv te zien. De grove uitspraken en straffe stoten van Ozzy (71), Sharon (68), Jack (35) en Kelly (36) zorgden voor een immens kijkcijfersucces en een ongeziene populariteit. “Ik snap nog altijd niet wat mensen er leuk aan vonden”, zegt de pater familias nu in het tijdschrift GQ. “Niets was in scène gezet, in tegenstelling tot bij ‘Keeping Up With The Kardashians’. We hadden dag in dag uit camera’s in ons huis en uiteindelijk werden we er knettergek van. Maar we konden toch niet weglopen?”