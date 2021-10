Owen Wilson heeft zijn 3-jarige dochtertje nog nooit ontmoet: “Ze heeft een vader nodig”

“Hij heeft jammer genoeg nog nooit contact met haar gehad”, bevestigde Varunie maandag aan de Britse krant de Daily Mail. Dat terwijl de acteur wél tijd doorbrengt met zijn twee andere kinderen, Robert (10) en Finn (7), die hij kreeg bij twee andere moeders.

Naar eigen zeggen heeft Varunie hem nochtans gesmeekt om zijn dochter te leren kennen. “Niet alleen wil hij niets met haar opvoeding te maken hebben, hij heeft haar zelfs nog nooit ontmoet. Hij helpt ons wel financieel, maar daar draait het mij helemaal niet om. Ik wilde dat hij deel zou uitmaken van Layla’s leven, want elk kind zou haar vader moeten kennen als dat mogelijk is. Het ging om de band tussen hen. Ze heeft een vader nódig. Het is erg ironisch dat Owen steeds opnieuw gecast wordt als bezorgde vader in films en series, terwijl hij zijn eigen dochter niet eens kent!”

Het is bovendien niet zo dat Layla geboren is uit een zogenaamde one night stand. Owen en Varunie hadden vijf jaar lang een relatie, tot ze in 2018 uit elkaar gingen. Aanvankelijk geloofde Wilson niet dat hij Layla’s vader was, maar een vaderschapstest bewees dat Varunie de waarheid sprak. De rechtbank verplichtte hem om 23.000 euro per maand aan alimentatie te betalen, wat Wilson ook netjes doet, maar verder wil hij geen deel meer uitmaken van haar leven. Hij gaf destijds al aan dat hij niet geïnteresseerd was in bezoekrechten.

Via de Daily Mail stuurde Vongsvirate eerder al een boodschap naar haar ex: “Je moet je dochter echt ontmoeten. Ze is fantastisch! Je mist iets. Ze lijkt trouwens als twee druppels water op jou.” De gelijkenis is inderdaad treffend: het meisje heeft lichtblonde haren en helderblauwe ogen, net zoals haar vader.

