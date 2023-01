Overwinningsspeech Austin Butler gaat viraal na overlijden Lisa Marie Presley: “Ik hou voor altijd van jou”

Celebrities Brad Pitt over favoriete seksscène ooit: niet met Angelina Jolie, wél met minderjari­ge ex-vrien­din

Als begeerde Hollywoodacteur heeft Brad Pitt (59) inmiddels heel wat beroemde seksscènes op zijn palmares staan. Daarvan is de opvallendste die met zijn ex-vrouw Angelina Jolie in de film ‘Mr and Mr Smith’. Maar dat is lang niet zijn persoonlijke favoriet. Pitts voorkeur gaat namelijk uit naar zijn seksscène in ‘Dallas’: “Gewoon aan het rollen en stoeien in de schuur.”

10 januari