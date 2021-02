Overvaller Kim Kardashian had geen idee wie ze was: “Als ze me dat hadden verteld, had ik het nooit gedaan”

CelebritiesYunice Abbas (67), één van de bendeleden die Kim Kardashian (40) onder schot hield en beroofde in Parijs, beweert dat hij er geen idee van had wie ze was. “Als ik had geweten wat voor publiciteit de overval zou krijgen, had ik het nooit gedaan.”

Abbas, die samen met zijn handlangers voor zo’n 9 miljoen euro aan juwelen stal van de realityster, had nog nooit een aflevering van ‘Keeping Up With The Kardashians’ gezien. Dat zegt hij in zijn boek, ‘I Kidnapped Kim Kardashian’. De leden van zijn bende, intussen beter bekend als de ‘grandpa robbers’ hebben hun naam niet gestolen. “Ik wist niet wie zij was, daar ben ik te oud voor, da’s een andere generatie”, meent hij. “Ook van haar man, Kanye West, heb ik nog nooit gehoord. Hij is een rapper, zeggen ze.” Zijn rol tijdens de overval was blijkbaar simpel: hij moest aan de deur blijven staan en eventuele gasten begroeten en wegleiden, terwijl zijn kompanen Kardashian onder schot hielden en haar appartement leegroofden.

Telefoontje van Chapman

Hij vermoedde voor het eerst dat er iets niet pluis was, toen Tracy Chapman de gestolen telefoon van Kardashian opbelde. “Van haar wist ik wél dat ze wereldberoemd was. Ik dacht dat ik hallucineerde. Ik heb de telefoon meteen in het kanaal gegooid...”

De bende werd redelijk snel opgepakt, voornamelijk omdat het DNA van Abbas werd teruggevonden op één van de gestolen juwelen. Abbas wacht momenteel op zijn proces, samen met nog 12 andere bendeleden. Naar eigen zeggen zal hij schuldig pleiten. “Een vriend had me er wel voor gewaarschuwd dat mevrouw Kardashian een ster was, die getrouwd was met een bekende zanger, maar ik heb het niveau van haar faam compleet verkeerd ingeschat. Als ik had geweten hoeveel publiciteit de zaak zou krijgen, had ik er niet aan meegedaan.”

Vreemd genoeg werd hij door zijn deelname aan de overval zélf een soort van celebrity. “Jonge medegevangenen feliciteren me met mijn overval. En cipiers willen met mij op de foto. Heel raar, allemaal.”

