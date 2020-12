Overspelige Dominic West mag toch op kerstkaart familie

In oktober lekten foto’s uit van Dominic en z'n tegenspeelster Lily, die het in Rome buitengewoon gezellig met elkaar hadden. Ze knuffelden op een terras en vooral Dominic kon niet van Lily afblijven. Op een bepaald moment werden ze zelfs innig kussend gespot. Een nieuw celebrity-koppel leek in de maak, ware het niet dat Dominic al ruim tien jaar getrouwd is met landschapsarchitecte Catherine. Nadat de foto’s uitkwamen vloog de acteur in zeven haasten naar huis om het bij te leggen met z'n echtgenote. En dat lukte schijnbaar, want het getrouwde koppel sprak gezamenlijk de verzamelde pers bij hun huis toe, de armen stevig om elkaar heen geslagen. De twee deelden zelfs een kus. “Ik wil gewoon zeggen dat ons huwelijk sterk is en dat we nog steeds samen zijn”, liet de acteur aan de aanwezige pers weten.