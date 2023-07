Overspel, triootjes met David Bowie en meer dan 4.000 bedpartners: het bewogen liefdesleven van Mick Jagger

Celebrities Virale video van Jackie Chan met ‘dochter’ brengt acteur in bijzonder lastig parket

Acteur Jackie Chan (69) gaat viraal met een ontroerende video, waarin hij samen met zijn ‘dochter’ enkele nostalgische momenten uit zijn filmcarrière herbeleeft. Of zo lijkt het toch, want in realiteit is het meisje in de video niet zijn echte dochter, maar een actrice. En zo komt een pijnlijke familiekwestie opnieuw naar boven, die Jackie Chan veel kritiek oplevert.