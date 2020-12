Overlijdensbericht Chadwick Boseman meest gedeelde tweet van 2020

Celebrities Zoon Audrey Hepburn vertelt over de mannen in haar leven: “Het enige wat ze wilde was een gezin”

5 december Audrey Hepburn was - en is - zonder twijfel een van de meest legendarische filmsterren ooit. Dankzij klassiekers als ‘Breakfast At Tiffany’s' en ‘Roman Holiday’ veroverde ze de harten van alle kijkers. Maar privé ging het er iets minder positief aan toe. Dat vertelt haar zoon, Sean Hepburn Ferrer in The Sun.