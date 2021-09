Ouders Katie Price reageren bezorgd na auto-ongeluk tijdens rijverbod: “Ze kan haar problemen niet zelf oplossen”

CelebritiesVoormalig glamourmodel Katie Price (43) is gearresteerd na een auto-ongeluk dat ze heeft gehad terwijl ze een rijverbod had. De realityster crashte nadat ze onder invloed achter het stuur zat. Haar familie en verloofde laten weten dat ze erg bezorgd zijn om haar. “Katie is een ruwe diamant. Ze heeft gewoon die extra hulp nodig om gepolijst te worden.”

Price had een rijverbod vanwege eerdere overtredingen. Haar rijbewijs was ingevorderd tot december. Na de arrestatie bekende de ster direct aan de politie dat ze drugs had gebruikt en toen was gaan rijden. Na een drugstest bleek dat er sporen van cocaïne in haar bloed zaten. Er hangt Price nu een gevangenisstraf boven het hoofd. Ze wordt onder meer beschuldigd van rijden onder invloed en rijden zonder geldig rijbewijs. Voordat er een vonnis volgt, moet Price een behandeling volgen in een afkickkliniek. Op 15 december volgt de uitspraak.

Het auto-ongeluk volgt slechts een dag nadat Price in ‘Good Morning Britain’ vertelde dat ze heel verdrietig is door het rijverbod, omdat ze haar gehandicapte zoontje Harvey niet kan bezoeken. Price heeft al meerdere keren een rijverbod gehad, zoals in 2018 voor een periode van zes maanden. Die straf was het gevolg van een forse snelheidsovertreding.

Volledig scherm Katie Price, bedekt met een deken, verlaat de Crawley Magistrates' Court, West Sussex, waar ze beschuldigd is van rijden onder invloed, rijden zonder geldig rijbewijs. © Photo News

Ruwe diamant

De advocaat van Price laat weten dat haar cliënt door een zware tijd gaat, omdat ze recentelijk failliet is verklaard. De Britse televisiepersoonlijkheid, voorheen bekend als glamourmodel Jordan, raakt hoogstwaarschijnlijk haar huis van 2 miljoen pond kwijt. “Ze was eenzaam en wilde gewoon even langs een vriend die dichtbij woonde”, aldus de advocaat.

Ook de familie van Price is erg bezorgd om haar. In een Instagrampost laten ze weten dat ze zich al enige tijd zorgen maakten om het welzijn en de mentale gezondheid van Katie. “Vandaag kwamen onze ergste angsten bijna uit. Als gezin zijn we en zullen we Katie blijven helpen om de hulp te krijgen die ze nodig heeft. We hopen dat ze zich realiseert dat ze haar problemen niet alleen kan oplossen. We zouden de media en het bredere publiek willen vragen om Kate de tijd en ruimte te geven die ze nodig heeft om de nodige behandeling te zoeken, zodat ze hopelijk kan terugkeren naar de Kate die we kennen en liefhebben als moeder, dochter en zus.”

Ook haar verloofde Carl Woods wil haar steunen in haar mentale strijd. “Relaties worden getest, mensen testen elkaar – maar als je van iemand houdt zoals ik hou van Katie, geniet je van de hoogtepunten en de goede tijden samen”, schrijft hij op Instagram. “Die band wordt op de proef gesteld tijdens moeilijke tijden samen. Katie is een ruwe diamant. Ze heeft haar onvolkomenheden, maar die maken haar perfect voor mij. Ze heeft gewoon die extra hulp nodig om gepolijst te worden. Het zonlicht zal weer door haar heen schijnen en de sprankeling die ze iedereen brengt, zal terugkeren.”

Ondanks de berichten van de familie, komt er veel kritiek op het voormalige model. “Dit is NOOIT een excuus voor rijden onder invloed” of “Ze had een onschuldig persoon kunnen vermoorden” zijn maar enkele van de veelgelikete reacties onder het bericht.

