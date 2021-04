Ouders Britney Spears vliegen elkaar in de haren: vader beschuldigt moeder van “uitbuiting van hun dochter”

CelebritiesJamie Spears (68), de papa van Britney (39), schrapt mama Lynne (65) uit zijn advocatenkantoor. “Ze heeft onze dochter uitgebuit door een boek over haar zeggenschap te publiceren”, laat hij weten in een reactie.

De strubbelingen tussen Britney haar ouders begonnen in juli 2020. Volgens het Amerikaanse magazine ‘The Blast’ heeft mama Lynne toen documenten ingediend omdat ze inspraak wou in het zeggenschap van haar dochter. Ze wil mee beslissen over de financiële uitgaven van Britney. Jamie, de papa van Britney, heeft gedeeltelijke controle over die financiën sinds haar inzinking in 2007.

Vorige week diende Lynne een document in bij de rechtbank waarin ze bezwaar maakt tegen de kosten die advocatenfirma Holland & Knight - die Jamie vertegenwoordigt - aangerekend heeft. De advocaten vroegen 890.000 dollar (738.455 euro) voor vier maanden werk. “Zowel procedureel als inhoudelijk ongepast”, vindt Lynne. Ze beweert dat de advocatenfirma een vergoeding vraagt voor diensten die “niet in het voordeel zijn” van Britney. Daarmee bedoelt ze op geld dat uitgegeven werd om kritiek op Jamie in de pers tegen te gaan en om te buigen in zijn voordeel. Jamie kwam vooral na de documentaire ‘Framing Britney Spears’ zwaar onder vuur te liggen, omdat hij bij zijn beslissingen niet altijd het beste met zijn dochter zou voorhebben.

Boek over roem

Lynne vindt bovendien dat het aantal uren dat de advocaten hebben ingediend, veel te hoog zijn. Zo zou de firma betaald willen worden voor 628 uur werk, maar was er op voorhand slechts 385 uur goedgekeurd. Bovendien zou het bedrag dat de advocaten vragen ruim 200.000 dollar (165.945 euro) meer zijn dan “alle andere advocatenfirma’s samen” in kosten brengen voor ongeveer hetzelfde werk. Daarom eist Lynne nu dat de advocaten minstens 224.000 dollar (185.858) terugbetalen aan Britney, wiens fortuin gebruikt wordt om alle kosten - waaronder het loon van de advocaten en van Jamie - te betalen.

Nu is de ruzie echt ontploft tussen de ouders. Jamie Spears schrapt zijn vrouw uit het advocatenkantoor. De vader beweert dat zijn ex-vrouw Lynne Spears “haar dochter uitbuitte en pijn en trauma’s bezorgde en daar zelf voordeel uit te halen door er een over boek te publiceren.” Lynne’s boek uit 2008, genaamd ‘Through the Storm’, gaat over haar familie. Ze vertelt onder meer hoe roem hen veranderd heeft. Britney heeft zelf nog niet gereageerd op de heisa.

