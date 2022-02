Ouders Amanda Bynes steunen aanvraag voor einde voogdijschap

Celebrities Amanda Bynes dient aanvraag in om curatele op te heffen

Britney Spears (40) is niet de enige Hollywoodster die tijdens haar leven te maken kreeg met een curatele. Ook Amanda Bynes (35) mag al negen jaar lang niet meer beslissen over haar eigen doen of laten. Al hoopt de ‘She’s The Man’-actrice dat daar binnenkort verandering komt. Bynes diende namelijk op woensdag een aanvraag in bij de rechtbank om de curatele op te heffen.

