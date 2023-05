‘Oude lullenmuziek’ of niet? André Hazes ontkent dat hij repertoire vader niet meer wil zingen

CelebritiesAndré Hazes zal altijd de muziek van zijn vader blijven zingen. Dat verduidelijkt hij in een video op Instagram nadat er verwarring was ontstaan rond eerdere uitspraken die Hazes deed in de Nederlandse talkshow ‘Beau’.

“Ik denk dat het goed is dat ik even een filmpje opneem, want ik merk dat er wat verwarring is”, begint Hazes zijn video. “Ik zie dat onder mijn laatste post, maar ook in privéberichten, over het repertoire dat ik ga zingen.” Hazes doelt met zijn ‘laatste post’ op het bericht dat hij eerder op de dag deelde op Instagram waarin hij schrijft: “Welke liedjes hoop jij dat ik zing op 25 november in Ahoy?”

“Dames en heren, ik heb nooit gezegd dat ik nooit meer mijn oude repertoire ga zingen”, vervolgt Hazes in de video op Instagram. “Ik ben heel dankbaar dat ik die liedjes heb, die hebben me alles gegeven. Ik draag de naam André Hazes met heel veel trots. Dus ik zal altijd de muziek van mijn vader zingen om hem te eren. Want ook dat heeft me gebracht waar ik nu ben.”

Wel is de artiest naar eigen zeggen blij dat hij nieuwe muziek kan maken die hij zelf ‘heel tof’ vindt. “En ik denk dat de mix tussen die drie dingen voor mij heel fijn is en heel goed gaat uitpakken in de komende twintig jaar. Dus geen zorgen jongens, ik doe gewoon alles. Ik zie jullie allemaal in Ahoy.”

Wat zei Hazes dan wel bij ‘Beau’? “Ik dacht: ik ben volgens mij een beetje oudelullenmuziek aan het doen en dat past niet helemaal bij me”, stelde hij onder meer. “Ik zei: jongens, weet je wat het is, ik ben een volkszanger, maar ik wil eigenlijk een popzanger zijn en ik wil coole muziek maken.” Ook zei hij over zijn hit ‘Leef’: “Dat is ook een nummer dat helemaal niet goed bij me past. Dat is niet wie ik ben.”

