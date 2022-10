Oude e-mail van Angelina Jolie aan Brad Pitt opnieuw opgedoken: “Alcohol heeft ons gezin kapotgemaakt”

CelebritiesEr is opnieuw veel te doen rond Angelina Jolie (47) en haar ex-man Brad Pitt (58). Vorige week deed de ‘Maleficent’-actrice nog een boekje open over een ruzie op een privéjet. Ondertussen is er dan weer een oude e-mail van Angelina Jolie aan Brad Pitt opnieuw opgedoken. De mail draait voornamelijk rond de verkoop van hun wijngaard Chateau Miraval. “We moeten verder met ons leven.”

De e-mail van de Amerikaanse actrice is opnieuw opgedoken op TikTok. In de mail schrijft Jolie dat ze wil uitleggen waarom ze haar deel van hun wijngaard wil verkopen. Angelina, die de e-mail in januari 2021 opgesteld heeft, legt ook uit dat ze er bewust voor gekozen heeft om op deze manier te communiceren. Naar eigen zeggen zou ze anders “emotioneel gereageerd hebben”. “Chateau Miraval was een plek met veel mogelijkheden. Ik dacht dat ik er oud zou worden. Alleen al door deze mail te schrijven, moet ik opnieuw huilen”, klinkt het onder meer.

Ongepast gedrag

In haar mail maakt de actrice ook duidelijk dat de wijngaard “zowel het begin en het einde van hun gezin markeert”. Daarnaast is het duidelijk een plek die “draait om alcohol”. Naar eigen zeggen had Angelina Jolie gehoopt dat de wijngaard hen op een bepaalde manier kon samenbrengen. Al bleek uiteindelijk het tegenovergestelde het geval te zijn. Volgens de Amerikaanse actrice zou Brad Pitt dan ook “erg blij zijn met deze mail”. Jolie schrijft namelijk dat het Pitts grootste wens was dat zij niet langer iets te maken zou hebben met Chateau Miraval.

Een foto van Chateau Miraval, de wijngaard van Brad Pitt en Angelina Jolie.

De ‘Maleficent’-actrice schrijft verder nog dat ze in de afgelopen jaren “veel ongepast gedrag” gezien heeft. Ze voelde zich buitengesloten. Daarnaast zou er geld uitgegeven zijn op manieren die ze zelf nooit zou goedkeuren. Ook werden er beslissingen gemaakt zonder haar medeweten. Jolie geeft dan ook aan “gekwetst te zijn door bepaalde keuzes”. In haar ogen was Brad nooit van plan om hun zaak met haar te delen. De Amerikaanse acteur zou ook niet van zin geweest zijn om “de wijngaard te veranderen in een gezondere omgeving voor hun kinderen”.

Twee opties

Als gevolg wilde de actrice niets meer te maken hebben met de wijngaard. “Het is een bedrijf dat draait rond alcohol. Drank heeft ons gezin kapotgemaakt”, staat er verder nog te lezen in de e-mail. Voor Jolie waren er dan ook nog slechts twee mogelijkheden over. De wijngaard volledig verkopen of enkel haar aandelen verkopen. “Wat het ook gaat worden, we moeten verder met ons leven. We moeten ons focussen op ons gezin. En snel.”

Volledig scherm © Photo News

Angelina Jolie verwijst in haar e-mail ook nog kort naar het incident uit 2016 waarbij het koppel ruzie kreeg op een privéjet. Volgens de actrice heeft Pitt destijds één van hun kinderen gewurgd. Daarnaast zou de acteur één van hun andere kinderen in het gezicht geslagen hebben. Over Jolie zelf zou Pitt dan weer bier gegoten hebben. “Dat het zover gekomen is, is voor mij ontzettend pijnlijk. Ik wens je het allerbeste met de zaak. Ik hoop uit de grond van mijn hart dat de kinderen ooit een ander idee zullen hebben over Miraval en dat ze je er komen bezoeken als ze ouder zijn.” Ze vervolgt: “Voor mij is de wijngaard al dood sinds september 2016.”

Brad Pitt en Angelina Jolie gingen uit elkaar in 2016. Sindsdien zijn de twee verstrikt in een zware vechtscheiding. In de afgelopen maanden bleek vooral de verkoop van hun wijngaard een moeilijk punt te zijn. Pitt klaagde de actrice aan nadat zij haar deel van Chateau Miraval verkocht had aan de Russische oligarch Turi Shefler. Volgens de acteur hadden ze onderling afgesproken om hun deel van de wijngaard niet te verkopen zonder toestemming van de andere partij. Jolie klaagde haar ex-man in september dan weer aan voor 250 miljoen dollar. De actrice beweert dat Brad Pitt “een toe nu toe succesvol plan heeft opgesteld om de wijngaard te controleren”.

