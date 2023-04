Oscarwinnende documentairemaker Alex Gibney: "Ik heb schokkende verhalen over Tom Cruise”

Celebrities Brooke Shields jarenlang uitgebuit door haar moeder: “Ik snap nog altijd niet waarom ze mij ‘kinderpor­no’ liet maken”

“Ze manipuleerde me en zei verschrikkelijke dingen.” Brooke Shields (57) was 11 jaar oud toen ze de rol van kinderprostituee speelde in een Hollywoodfilm. Een idee van haar moeder Teri, die zich al ontpopte tot Brookes ‘manager’ toen ze nog maar een baby was. In de Disney+-docu ‘Pretty Baby’ vertelt Brooke hoe haar bloedeigen moeder haar looks uitbuitte voor eigen gewin en over de hartverscheurende gezinssituatie waarin ze moest opgroeien. “We verstopten ons in donkere kamers wanneer mama weer eens dronken thuiskwam.”