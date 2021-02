Oscarwinnares Judi Dench haat spreken voor een grote groep: “Ooit moest ik van de stress overgeven in een taxi”

Celebrities 10 jaar na het rampzalige ‘Friday’: hoe gaat het vandaag met Rebecca Black?

10 februari “Friday, friday, gotta get down on friday”, het was voor menig millennial een - helaas - onvergetelijke oorwurm. Het populaire liedje werd zangeres Rebecca Black echter niet in dank afgenomen. Haar onfortuinlijke hit ‘Friday’ was naar verluidt ‘zo verschrikkelijk slecht dat hij bijna goed was’. Na alle pesterijen: hoe zou het 10 jaar later nog gaan met Rebecca?