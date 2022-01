Oscarwinnaar Sidney Poitier overleden op 94-jarige leeftijd

CelebritiesDe Bahamaans-Amerikaanse acteur Sidney Poitier is donderdagavond overleden op 94-jarige leeftijd. Dat is vrijdag bevestigd door de minister van Buitenlandse Zaken op de Bahama’s. Een exacte doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt. De veelgeprezen acteur was in 1964 de eerste zwarte Hollywood-ster die een Oscar won in de categorie ‘Beste mannelijke hoofdrol’. Hij kreeg het beeldje toen voor z'n rol in ‘Lillies of the Field’.

Ook Chester Cooper, de premier van de Bahama’s, heeft gereageerd op het overlijden. De politicus zegt “heel verdrietig” te zijn, maar ergens toch blijdschap te voelen. “Ik ben droevig omdat hij er niet meer is en we hem niet kunnen vertellen hoeveel hij voor ons betekent. Langs de andere kant ben ik blij dat hij zoveel heeft gedaan om te laten zien dat ook mensen met een simpele start in hun leven de wereld kunnen veranderen. We verliezen vandaag een icoon en een held.”

Poitier speelde in meer dan vijftig films, waaronder ‘Guess Who’s Coming to Dinner ‘ en ‘To Sir, With Love’. In 2001 was hij voor een laatste keer op het scherm te zien, in de tv-film ‘The Last Brickmaker in America’. Een jaar later kreeg hij een carrièreprijs op de Oscars voor “zijn uitmuntende prestaties, zijn unieke verschijning op het witte doek, zijn stijl en zijn intelligentie als vertegenwoordiger van de filmindustrie”. In 2009 ontving hij van toenmalig president Barack Obama de Presidential Medal of Freedom, de hoogste onderscheiding die namens de Verenigde Staten aan burgers wordt toegekend.

Bekijk ook: de trailer van ‘Lilies of the Field’, de film waar Poitier een Oscar voor kreeg

Poitier was in 1964 de eerste zwarte acteur die een Academy Award mee naar huis mocht nemen in de belangrijke categorie ‘Beste mannelijke hoofdrol’, omwille van z’n sterke acteerprestatie in ‘Lillies of the Field’. Daarin speelde hij een Afrikaans-Amerikaanse arbeidsmigrant, van wie een groep nonnen gelooft dat hij door God is gezonden om een kapel voor hen te bouwen. Vijf jaar eerder was hij ook al eens genomineerd voor een Oscar, maar die kon hij niet verzilveren. Poitier wordt sowieso beschouwd als een van de eerste grote zwarte filmsterren die grote, dramatische rollen ging spelen. In die tijd werden zo’n rollen normaal enkel aan witte acteurs gegeven.

Volledig scherm In 2009 ontving Poitier van toenmalig president Barack Obama de Presidential Medal of Freedom, de hoogste onderscheiding die namens de Verenigde Staten aan burgers wordt toegekend. © AP

Arme ouders

Poitier werd op 20 februari 1927 ‘per ongeluk’ geboren in Miami. Zijn ouders woonden op Cat Island, een eiland van de Bahama’s, maar waren op bezoek in de stad in Florida. De acteur kreeg daarom vrijwel meteen de Bahamaanse en de Amerikaanse nationaliteit. Zijn vader was een arme tomatenplukker en Poitier moest al op zijn dertiende de schoolbanken verlaten om te werken. Nadat hij allerlei baantjes had gehad, zoals straatverkoper en medisch assistent bij het leger, deed hij auditie voor het American Negro Theater in New York. Aanvankelijk werd hij om zijn Bahamaanse accent afgewezen, maar na dictielessen werd hij toch toegelaten.

In veel van de films waarin Poitier de hoofdrol speelde, is rassendiscriminatie het hoofdthema. In misschien wel zijn bekendste prent, ‘Guess who’s coming to dinner’ (1967), speelt hij de toekomstige schoonzoon van een wit echtpaar. In die film kuste hij als eerste zwarte acteur in een Hollywoodfilm een witte vrouw, zij het dat de scène is gefilmd via de achteruitkijkspiegel van een taxi. In hetzelfde jaar kwam de thriller ‘In the heat of the night’ uit, waarin Poitier het als rechercheur uit het noorden van de VS moet opnemen tegen een racistische sheriff uit het zuiden.

Bestbetaalde acteur

Poitier gold eind jaren 60 als de bestbetaalde acteur ter wereld. Ook als regisseur had hij succes met films als zijn debuut ‘The Buck and the Preacher’ (1972) en ‘Let’s Do It Again’ (1975). In die prenten speelde hij ook een van de hoofdrollen. Binnenkort zou er ook een Broadway-stuk over Poitier in première gaan. Daarin is te zien hoe de acteur opgroeit in de Bahama’s en uiteindelijk uitgroeit tot een ster. Dochter Anika Poitier helpt het stuk te produceren.

Poitier is twee keer getrouwd, de eerste keer met Juanita Hardy van 1950 tot 1965, de tweede keer in 1976 met actrice Joanna Shimkus. Hij heeft vier dochters uit zijn eerste huwelijk, en twee dochters uit zijn tweede. Daarnaast heeft hij ook acht kleinkinderen en drie achterkleinkinderen.

Volledig scherm Sidney Poitier in 1964, na z'n winst op de Oscars. © AP