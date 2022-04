Oscarorganisatoren beschuldigd van leugens: “Er is Will nooit formeel gevraagd om te vertrekken”

Celebrities Jaimie Vaes reageert op Os­car-incident: “De ernst van geweld gaat verloren door ironie”

Er komt veel reactie op het incident tussen Will Smith en Chris Rock op de 94ste editie van de Oscars. Smith verkocht Rock een rake klap en schold hem uit in het bijzijn van de hele zaal – en de kijkers thuis. Jaimie Vaes, de verloofde van rapper Lil Kleine, was ook nog het slachtoffer van geweld. Ze reageert op Instagram op het gevecht. “Was de grap provocerend genoeg om boos te worden? Natuurlijk. Maar maakt dat het gerechtvaardigd dat de koning de kerel slaat? Nooit.”

