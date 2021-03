Orlando Bloom vertelt over relatie met Katy Perry sinds de geboorte van dochter Daisy: “Ik heb niet genoeg seks meer”

CelebritiesOrlando Bloom (44) vindt dat hij niet genoeg seks heeft met z’n verloofde Katy Perry (36). Dat vertelt de ‘Pirates of the Caribbean’-ster in een interview met The Guardian. Toen hem gevraagd werd hoe vaak hij en Katy seks hebben, zei hij: “Niet genoeg, maar we hebben net een baby gekregen.”

Orlando en Katy verwelkomden in augustus vorig jaar hun eerste kindje samen. “We zweven met liefde en verwondering vanwege de veilige en gezonde komst van onze dochter Daisy Dove”, lieten Katy en Orlando toen weten via UNICEF. Bloom is ook papa van zoontje Flynn (10), die hij kreeg met z’n ex-vrouw, het Australische model Miranda Kerr (37).

In een openhartig interview met The Guardian beweert Orlando Bloom nu dat hij niet genoeg seks heeft met z’n verloofde Katy Perry sinds de geboorte van hun dochtertje Daisy. Toen hem werd gevraagd hoe vaak hij en Katy het met elkaar doen, antwoordde hij: “Niet genoeg, maar we hebben net een baby gekregen.” De ster bracht gelukkig ook hulde aan zijn verloofde toen hem werd gevraagd wie de grootste liefde van zijn leven is. “Mijn zoon Flynn, en mijn dochter Daisy Dove, een hond genaamd Mighty en dan natuurlijk mijn verloofde Katy.”

Quote Mijn zoon zijn eerste woordje was ‘mama', maar bij Daisy was het ‘papa’. Ze is een heel gelukkige baby. Orlando Bloom

Ondanks het feit dat Orlando’s seksleven momenteel op een laag pitje staat, is hij toch heel tevreden. “Het is geweldig om weer vader te zijn”, vertelde Bloom eerder aan The Times. “Daisy is een heel gelukkige baby. Ik kijk vaak in haar ogen en zing liedjes zoals ‘Papa houdt van zijn Daisy Dove’. Mijn zoon zijn eerste woordje was ‘mama', maar bij Daisy was het ‘papa’.”

Extreem gezonde levensstijl

Vorige week gunde de ‘Lord of the Rings’-ster zijn fans nog op een blik op zijn plantaardige levensstijl. In een gesprek met de Britse krant The Sunday Times vertelde hij uitgebreid over zijn gezond ontbijt. “Ik verdien mijn ontbijt graag”, klonk het. “Dus aan het begin van de ochtend neem ik gewoon wat groene poeders, die meng ik dan met wat Brain Octane-olie (een superfood op basis van vetzuurketens van kokosnoot, nvdr), een collageenpoeder voor mijn haar en nagels, en wat proteïnen. Daarna ga ik hiken, terwijl ik luister naar Nirvana of de Stone Temple Pilots.” Sunday Times-lezers vonden dat Bloom zijn voeling met de realiteit kwijt was. “Waarom zoveel details over zijn ontbijt? Was hij high?”, klonk het onder meer op Twitter.

Orlando heeft nog niet gereageerd op de commotie.

