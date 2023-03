Orlando Bloom ontmoet president Zelensky in Oekraïne: “Vreselijk om angst in ogen van kinderen te zien”

celebrities Courteney Cox houdt haar ster op ‘Walk of Fame’ in ere: ‘Friends’-actrice zelf aan de slag met keukenrol

Lijkt Courteney Cox (58) meer op haar personage in ‘Friends’ dan ze zelf wil toegeven? Courteney blijkt alvast even ‘kuisziek’ als Monica in de populaire sitcom, want ze doet er alles aan om haar ‘Walk of Fame’-ster in ere te houden. De actrice kreeg haar plaatsje op de Hollywood Boulevard in februari. Ze is er nog steeds zo trots op dat ze ervoor zorgt dat de ster altijd blinkt door zelf te gaan poetsen. Tegelijk geeft ze ook de tegels van Jennifer Aniston en Reese Witherspoon een flinke beurt.