Orlando Bloom helpt Oekraïense vluchtelingen aan grens met Moldavië

Celebrities Machine Gun Kelly onder vuur voor ongepaste uitspraken: “Dit is afschuwe­lijk”

Machine Gun Kelly (31) wordt door zijn fans aangespoord om “zijn excuses aan te bieden aan zwarte vrouwen” nadat opmerkingen die hij in het verleden maakte opnieuw begonnen te circuleren op sociale media. Daarin zou de rapper zich nogal ongepast hebben uitgelaten op de vraag wie het beste orale seks kan geven: blanke vrouwen of zwarte vrouwen. En dat is niet de enige problematische uitspraak waarvoor hij nu onder vuur ligt.

24 maart