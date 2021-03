Orlando Bloom gaat viraal door ‘belachelijk’ interview over gezonde levensstijl: “Je klinkt als een psychopaat”

CelebritiesEen gesprek tussen de Britse krant The Sunday Times en Orlando Bloom (44) is viraal gegaan om alle verkeerde redenen. De acteur vertelt over zijn ‘gezonde' levensstijl, maar lezers zagen zijn dagelijkse routine eerder als een belachelijk grapje.

“Ik sta erg vroeg op en spendeer eerst wat tijd met Daisy”, aldus Bloom over z'n dochter die hij met zangeres Katy Perry (36) heeft. “Mijn verloofde heeft wat meer slaap nodig, dus ik laat haar nog even rusten. Daarna begin ik met twintig minuten boeddhistische gezangen. Vervolgens lees ik wat uit boeddhistische geschriften en zoek ik een quote uit die ik mooi vind. Die typ ik dan over op Instagram om te delen met mijn volgers. Veel vaker op de dag kijk ik niet naar mijn telefoon, ik wil niet in het zwarte gat van sociale media gezogen worden.” Tot zover klinkt het nog als het normale leven van een celeb die de hele dag niets om handen heeft en manieren zoekt om de tijd te doden. Maar wanneer de man over zijn ontbijt begint, wordt het heel zweverig.

“Ik verdien mijn ontbijt graag”, klinkt het. “Dus aan het begin van de ochtend neem ik gewoon wat groene poeders, die meng ik dan met wat Brain Octane-olie (een superfood op basis van vetzuurketens van kokosnoot, nvdr), een collageenpoeder voor mijn haar en nagels, en wat proteïnen. Het is allemaal heel erg L.A.. Daarna ga ik hiken, terwijl ik luister naar Nirvana of de Stone Temple Pilots.”

Plantaardige maaltijden

En als hij dan terugkomt van zijn lange wandeling door het lokale gebergte, moet het ontbijt eigenlijk nog beginnen. “Tegen een uur of negen ‘s ochtends is het tijd voor mijn echte ontbijt. Dat is meestal pap, met een beetje hazelnootmelk, kaneel, vanillepasta, hazelnoten, gojibessen, een veganistisch proteïnepoeder en een kopje PG Tips (een soort thee, nvdr).” Het lijstje vol gezonde ingrediënten gaat wel even door. “Ik leef voor 90% op plantaardige basis, dus ik eet slechts één keer per maand eens een goed stuk rood vlees. Soms kijk ik naar een koe en denk ik: dat is het mooiste dat ik ooit gezien heb.”

Verder heeft Bloom het even uitgebreid over de inhoud van zijn lunch, zijn nieuwe hobby - Lego-bouwsels in elkaar steken - en zijn zoektocht naar nieuwe filmrollen. De onderwerpen volgen elkaar redelijk onsamenhangend op, er lijkt niet echt een rode draad te bestaan doorheen het interview.

Sunday Times-lezers lieten er geen gras over groeien en repten zich naar Twitter, waar ze het erover eens werden dat Bloom zijn voeling met de realiteit een beetje kwijt lijkt te zijn. “Ik dacht écht dat dit interview een grapje was, maar blijkbaar is het echt?" Of: “Waarom zoveel details over zijn ontbijt? Was hij high?” En zelfs: “Dit interview leest als een vervolg op de film ‘American Psycho’.” Sommige lezers gaan nog een stapje verder en houden dramatische lezingen van de tekst op TikTok.

Orlando heeft nog niet gereageerd op de commotie.

(Orlando’s getuigenis doet lezers denken aan deze openingsscène uit ‘American Psycho’)

