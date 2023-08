Orlando Bloom en Katy Perry verwikkeld in juridische strijd met ex-eigenaar van hun villa: “Ze maakten misbruik van mijn zwakte”

In juli 2020 werden Orlando Bloom en Katy Perry de trotse eigenaren van de luxueuze villa in Santa Barbara, Californië. Het huis - dat 15 miljoen dollar waard is - heeft een zwembad met zeezicht, elf badkamers en acht slaapkamers.

Carl Westcott, de ex-eigenaar van het pand, was 80 jaar op het moment van de verkoop. Hij lijdt al sinds 2015 aan de ziekte van Huntington, een erfelijke aandoening waarbij bepaalde groepen zenuwcellen in de hersenen langzaam afsterven. In zijn aanklacht beweert de Amerikaan dat hij het verkoopcontract heeft getekend terwijl hij onder invloed was van opioïden en pijnstillers. Die moest hij nemen omdat hij net een rugoperatie van zes uur had ondergaan. Westcott beweert dat hij daarom niet bij zijn volle verstand was. Volgens hem maakte het koppel “misbruik van zijn zwakte” om de verkoop te bezegelen. “De combinatie van zijn leeftijd, de fragiele toestand van zijn rug, zijn recente operatie en de opiaten die hij meerdere keren per dag nam, maakten de heer Westcott geestesziek”, valt te lezen in de aanklacht, die ‘Daily Mail’ kon inkijken.