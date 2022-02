Orgieën, drugssmokkel en verborgen camera’s, maar ook veel steun: docuserie over Hugh Hefner verdeelt Playmates

Showbizz Zangeres Glennis Grace en 15-jarige zoon opgepakt na gevecht in Amsterdam­se supermarkt

De Nederlandse Glennis Grace, bij ons bekend van haar deelname aan ‘America’s Got Talent’ en als zangeres van de ‘Ladies Of Soul’-tour met Natalia, is samen met haar 15-jarige zoon zaterdagavond opgepakt na een gevecht in een supermarkt in het centrum van Amsterdam. Dat bevestigt de advocaat van Grace aan verschillende Nederlandse media.

13 februari