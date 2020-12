‘Orange Is the New Black’-actrice Laverne Cox slachtoffer van transfoob geweld: “De wereld is niet veilig”

CelebritiesLaverne Cox (48) en een vriend zijn dit weekend belaagd door een man die opmerkingen maakte over het gender van de actrice. Op Instagram vertelt de ‘Orange Is The New Black’-ster dat ze nog steeds in shock is van wat er is gebeurd.

Volgens Laverne, die transgender is, was ze in een park in Los Angeles aan het wandelen met een vriend, toen de man hen op agressieve wijze vroeg hoe laat het was. Terwijl de actrice doorliep, keek haar vriend op zijn horloge en gaf de tijd door. Daarna riep de man: “Man of vrouw?”, waarop de metgezel van Laverne hem in duidelijke taal liet weten niet gediend te zijn van die vraag.

De actrice vertelt dat de man daarop aanviel. “Ik kijk om en heb zoiets van: ‘wat gebeurt hier?’ Deze man slaat mijn vriend, die hem achterna gaat. Ik pak mijn telefoon om de alarmlijn te bellen, maar opeens is die vent ervandoor.”

Niet veilig

Laverne zegt dat het incident haar weer eens duidelijk maakte dat er nog lang geen einde is gekomen aan geweld tegen transgender mensen. “De wereld is niet veilig. Ik denk daar niet graag aan, maar het is de waarheid. Ik weet dat maar al te goed”, aldus de actrice, die vaker heeft gesproken over de agressie die ze al haar hele volwassen leven meemaakt. “Het maakt niet uit wie je bent. Je kunt Laverne Cox zijn, wat dat ook moge betekenen, maar als je trans bent, dan ga je dit soort dingen meemaken.”

Toch wil ze transgender mensen die haar boodschap zien een hart onder de riem steken. “Als dit soort dingen gebeuren, weet dat het niet jouw schuld is. Het is niet jouw schuld dat mensen er een probleem mee hebben dat je bestaat. We hebben het recht om in een park te lopen.”

