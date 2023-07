‘Orange Is The New Black’-actrice Kimiko Glenn toont in video hoe weinig ze verdiende aan de reeks

CELEBRITIESDe staking in Hollywood is volop aan de gang. Acteurs die niet komen opdagen op premières en wereldberoemde sterren die het werk neerleggen op filmsets , het is tegenwoordig dagelijkse kost. Ook ‘Orange Is The New Black’-actrice Kimiko Glenn (34) springt mee op de kar en toont in een virale TikTok-video waarom de staking écht nodig is.

KIJK. Kimiko Glenn vertelt hoe weinig ze verdiende als actrice in ‘Orange Is The New Black’

Kimiko Glenn vertolkte in 44 van de 90 afleveringen van ‘Orange Is The New Black’ de rol van Brook Soso. In een video op TikTok laat ze zien hoeveel ze verdiende met haar ‘residuals’, het geld dat ze krijgt wanneer mensen de reeks herbekijken. Op een lacherige toon zegt ze: “Oh My God. Ik ga zo rijk worden”, terwijl haar afrekening in beeld komt. Wanneer ze naar de volgende pagina gaat, staan er duidelijk een aantal kleine bedragen te lezen, goed voor een totaal van 27,30 dollar, zo’n 24,35 euro.

De video dateert al van 2020, maar door de huidige situatie met de Hollywoodstaking besloot ze om hem opnieuw te posten. Het is dan ook actueler dan ooit. Daarom deelde ze nog een tweede video met wat meer uitleg. Ze kreeg vaak de reactie: “Maar je bent zeker op voorhand goed betaald geweest.” Daarop reageert ze: “Dat doet er eigenlijk niet toe. Mijn borsten leven verder in de eeuwigheid. Ik verdien het om betaald te worden voor elke stream die de reeks krijgt. Maar we kregen nooit goed betaald voor onze rol.”

Ze gaat verder: “Sommige collega’s werkten gewoon nog in een bar. Ze waren wereldberoemd, konden niet op straat komen zonder aangesproken te worden, maar ze moesten noodgedwongen hun tweede job behouden om de taxi naar de set te kunnen betalen.”

Verlies gemaakt met ‘Orange Is The New Black’

Ze kreeg veel lof van medeacteurs die haar statement beaamden. Matt McGorry, die een penitentiaire beambte speelde: “Inderdaad. Ik heb de hele tijd dat ik in de show zat mijn fulltimejob gehouden omdat het beter betaalde dan de mega-hit tv-show waar we in zaten.” Beth Dover, die de rol van Linda Ferguson op zich nam, maakte zelfs verlies. “Het kostte me eigenlijk geld om in seizoen 3 en 4 te spelen, omdat ik mezelf moest laten overvliegen, enz. Maar ik was zo enthousiast over de kans om mee te doen aan een show waar ik van hield, dus ik deed het gewoon.”

