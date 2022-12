CelebritiesDe 56-jarige ‘Orange Is the New Black’-acteur Brad William Henke is overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Naar verluidt zou hij overleden zijn in zijn slaap. Al is de exacte doodsoorzaak nog niet bekend.

Voordat Henke doorbrak als acteur, kende hij een carrière als prof in American football. Zo speelde hij jarenlang op hoog niveau bij de Denver Broncos, vooraleer hij in 1994 noodgedwongen moest stoppen wegens aanhoudende blessures.

Nadien richtte Henke zich volop op acteren, wat hem rollen in onder meer ‘Lost’, ‘October Road’, ‘Law & Order’ en ‘Dexter’ opleverde. Maar bovenal verwierf hij het meeste roem doormiddel van zijn rol als cipier Piscatella in de vrouwengevangenis van de Netflix-serie ‘Orange Is the New Black’. Die rol speelde hij van 2016 tot 2018. In 2017 won hij samen met de cast een SAG Award voor hun prestatie.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Brad William Henke als Desi Piscatella in 'Orange Is the New Black' (rechts) © iMDb

Steunbetuigingen

Op sociale media weerklinken heel wat steunbetuigingen van familie en vrienden van de acteur. Ook collega’s reageren ontzet op zijn overlijden. Zo schrijft casting director van ‘Orange Is the New Black’, Jen Euston: “Ik ben in shock. Rust zacht, Brad. Bedankt voor al het harde werk dat je verricht hebt voor ‘Orange Is the New Black’. Je zal niet vergeten worden.”

KIJK. Een fijne terugblik naar het zevende seizoen van ‘Orange Is the New Black’

