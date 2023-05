Opvallend: regisseur Roman Polanski poseert met de vrouw die hij op 13-jarige leeftijd verkrachtte

Samantha Geimer vertelt in dit gesprek onder meer dat zij van mening is dat “Polanski zijn schuld tegenover de maatschappij heeft terugbetaald” en dat ze haar ontmoeting met Polanski in 1977 ‘nooit als een groot probleem beschouwde’. “Laten we duidelijk zijn, wat er met Polanski is gebeurd, was nooit een groot probleem voor mij.” Ze betreurt dat dit zo lang aansleepte als een schandaal, iets wat Geimer meermaals al publiekelijk aangaf. Volgens haar definieert de verkrachting haar niet en vindt ze dat het Polanski niet eeuwig moet blijven achtervolgen. “Het is een last om constant te moeten herhalen dat het ‘niets’ was.”