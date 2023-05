Opvallend beeld: regisseur Roman Polanski poseert met de vrouw die hij op 13-jarige leeftijd verkrachtte

Celebrities Nicolas Cage kon extravagan­te levens­stijl niet meer betalen: elke rol nodig om schulden af te lossen

De ooit zo gevierde acteur Nicolas Cage (59) - hij won een Oscar voor ‘Leaving Las Vegas’- doet de kassa in Hollywood al lang niet meer rinkelen. Meer nog, hij zit zelf financieel aan de grond. Verkeerde uitgaven, vijf echtscheidingen en een gat in zijn hand deden zijn fortuin in rook opgaan. Maar de acteur is nu vastberaden om zijn leven weer op de rails te krijgen. “Werk was altijd mijn redding”, zegt hij nu in een interview op de Amerikaanse televisie. En dus moet hij met minder glamoureuze rollen aannemen om de put te vullen. Een diepe put, als je ziet waaraan hij zijn vele miljoen allemaal vergooide...