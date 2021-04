Oprah Winfrey vertelt over mishandeling door grootmoeder: “Ze nam een zweep en ik kreeg een afranseling”

CelebritiesOprah Winfrey werd in haar jeugd mishandeld door haar grootmoeder en was bang van haar grootvader. Dat vertelt ze openhartig in The Dr. Oz Show, waar ze vanavond te gast is. De inmiddels 67-jarige presentatrice werd naar eigen zeggen geslagen met een zweep, tot bloedens toe.

Oprah Winfrey is vanavond te gast in The Dr. Oz Show. Ze promoot er haar nieuwe boek ‘What Happened to You? Conversations on Trauma, Resilience and Healing’, een ontroerend en helend boek over traumatherapie. In een vooruitblik is te zien hoe de talkshowhost emotioneel vertelt over een traumatische gebeurtenis: haar grootmoeder die haar mishandelde toen ze jong was. Angstaanjagende momenten waarover ze tot nu toe nooit heeft verteld, en die ook te lezen zullen zijn in haar boek.

‘Henry, Henry’

Oprah herinnert zich voornamelijk hoe ze ‘s nachts bang was om te slapen. “Mijn grootmoeder en ik sliepen samen in een bed. Mijn grootvader lag in een kamer aan de andere kant van de muur en één keer, midden in de nacht, stapte mijn grootvader uit bed en kwam hij de kamer binnen”, herinnert ze zich. “Ik werd wakker en zag dat hij zijn handen om de nek van mijn oma had. Zij schreeuwde.”

Haar grootmoeder slaagde erin de man van zich af te duwen en weg te rennen. “Hij viel. Ze stapte over hem heen en rende naar de voordeur. Ik rende met haar het bed uit. Het was pikdonker in het midden van de nacht op het platteland van Mississippi,” vervolgt ze. “Ze ging de veranda op en begon te schreeuwen: ‘Henry, Henry’. Er woonde een oude man verderop die we neef Henry noemden, hij was blind.” Winfrey wordt zichtbaar emotioneel wanneer ze haar verhaal verder zet. “Henry kwam midden in de nacht binnen om mijn grootmoeder te helpen mijn grootvader van de grond te krijgen,” vervolgt ze. “En daarna zette mijn grootmoeder een stoel onder de deurknop en wat blikjes om de stoel heen. En zo sliepen we elke nacht. Luisterend naar de blikjes en wat er gebeurde als die deurknop bewoog.”

Jurk onder het bloed

Maar niet alleen haar grootvader kon gewelddadig zijn. Ook haar grootmoeder was niet vies van een harde hand. Oprah groeide op op het platteland van Mississippi. Op een dag moest ze voor de familie een emmer water halen. “Toen ik het terugbracht, speelde ik met mijn vingers in het water en mijn grootmoeder zag dat. Ze vroeg of ik met het water speelde. ‘Had je je vingers in het water? Dat is ons drinkwater’, zei ze”, vertelt Oprah. “Ik zei ‘Nee mevrouw’ en zij zei ‘Ik zag je met je vingers in het water’, dus pakte ze een zweep en ik kreeg er een hele erge afranseling voor. Later, toen ik mijn kleren aantrok om naar de kerk te gaan, ging een van de striemen van mijn rug open en kwam er bloed op mijn jurk.”

Winfrey schreef samen met neurowetenschapper Dr. Bruce Perry aan haar nieuwe boek ‘What Happened to You? Conversations on Trauma, Resilience and Healing’. De twee brengen hun ervaring en expertise naar voren in de informatieve en praktische gids die broodnodige inzichten biedt over complexe posttraumatische stress-stoornissen.

