Oprah Winfrey en Dwayne Johnson richten hulpfonds op na verwoestende bosbranden Maui (én doneren zelf 10 miljoen dollar)

“We zijn vereerd om het ‘People’s Fund of Maui’ aan te kondigen, een fonds dat geld rechtstreeks in de zakken steekt van degenen die getroffen zijn door de recente bosbranden”, staat te lezen bij de video die het duo op donderdag 31 augustus deelden. “Zoals we uit de eerste hand hebben gezien, zijn de gevolgen van deze bosbranden verwoestend, en we zijn hier om er met honderd procent garantie voor te zorgen dat uw donaties rechtstreeks in de handen van de inwoners van Lahaina terechtkomen.” Er wordt vervolgd: “We zijn vereerd om deze campagne te starten met 10 miljoen dollar en vragen om uw hulp bij het doneren aan degenen die hun huis hebben verloren.”

Oprah woont al erg lange tijd in Maui en Johnson zelf bracht een deel van zijn jeugd door op Hawaï. “Oprah woont hier in Maui. Ik ben op deze eilanden opgegroeid, mijn familie is hier begraven”, aldus Johnson aan de zender NBC. “De heropbouw zal lang duren. Waarschijnlijk wordt het nog wat slechter voor het wat beter wordt. Maar we doen hier wat we kunnen.” De bosbranden braken op 8 augustus uit op verschillende plaatsen. Minstens 115 mensen kwamen om het leven. Op Maui zijn meer dan 2.200 gebouwen verwoest en de schade zou oplopen tot meer dan 5,5 miljard dollar (zo’n 5,1 miljard euro).

Beide sterren betuigden eerder al hun steun. Zo liet Dwayne in een videoboodschap weten dat hij diepbedroefd is. “Ik weet dat jullie allemaal over de hele wereld inmiddels de complete vernietiging en verwoesting hebben gezien die onze Hawaïaanse eilanden heeft getroffen... Ons eiland Maui”, stak Johnson van wal. “Ik ben diepbedroefd en ik weet dat jullie dat ook zijn.” Hij ging verder: “Alles wat ik de afgelopen dagen heb zien gebeuren, alles wat uur na uur, minuut na minuut blijft gebeuren... Het is hartverscheurend.”

Oprah ging dan weer een handje toesteken in een opvangcentrum voor de slachtoffers. Ze maakte onder meer bedden op en ging boodschappen doen voor de mensen. Ze kocht toen onder meer kussens, lakens, luiers en shampoo.

