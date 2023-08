‘Oppenheimer’-actrice Florence Pugh strijdt voor meer body positivity: “Ik wil cellulitis op mijn dij niet verbergen”

Florence Pugh schuwt de experimentele looks niet. De actrice staat bekend om haar rebelse styling, zo scheerde ze recent haar lange lokken kort en verfde ze die geel. In een interview in ‘ELLE’ vertelt ze waarom ze niet altijd de traditionele schoonheidsnormen wil volgen en hoe ze aankijkt tegen de kritiek rond haar uiterlijk. “Ik probeer niet om de cellulitis op mijn dij of de plooi tussen mijn arm en mijn borst te verbergen: ik laat het liever allemaal zien.”

Onder meer de roze Valentino-jurk die Florence Pugh afgelopen zomer droeg, zorgde voor heel wat kritiek. In de jurk zijn haar tepels duidelijk zichtbaar, maar zij ziet er geen graten in. Integendeel, ze is trots op haar lichaam en is niet bang om een stukje huid te laten zien. “Het is de vrijheid waar mensen bang voor zijn en het feit dat ik comfortabel en gelukkig ben”, zegt de actrice over dat iconische moment.