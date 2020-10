Opnieuw zware klap voor John Travolta: na zijn echtgenote is ook zijn neef overleden

Kelly stierf in juli dit jaar op 57-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. In september werd ook het lichaam van zijn neef Sam gevonden. Dat maakte de familie pas bekend via een overlijdensbericht in een lokale krant. Sam Junior was de zoon van Johns oudste broer, Sam Senior. Hij verdiende de kost als screenwriter en was nog maar 52 toen hij het leven liet. Hij stierf thuis, in zijn woning in Mount Horeb, Wisconsin.

“Sam zal erg gemist worden”, aldus Nick Mavrostomos, die de man al kende sinds hun schooltijd. “Maar hij zal altijd bij ons zijn. Hij had een vrolijke persoonlijkheid en hij was er erg trots op dat hij familie was van John Travolta.”

Sam zelf sprak in 2015 over zijn relatie met John in een interview. “Hij stuurt me 1.800 dollar (1.500 euro) per maand om me te helpen rondkomen. Ik ben een screenwriter die niet snel aan werk geraakt. Ik woon in een heel klein appartementje, dus zijn geld helpt.”

Sam worstelde al een tijdje met zijn mentale gezondheid. In 2007 ondernam hij een zelfmoordpoging door van een brug in Los Angeles te springen. Hij overleefde de val en werd 28 dagen opgenomen in een psychiatrische instelling. “Ik besefte dat ik de Scientology-kerk moest verlaten”, zei hij daar destijds over. Net als John was Sam al jaren lid van de controversiële kerk. “Het was een vreselijke omgeving vol psychologische oorlogsvoering. Daar kon ik niet meer tegen. Het werd zo erg dat ik mezelf van het leven probeerde te beroven. Uit de kerk stappen was moeilijk, maar het was de juiste beslissing.”

Volgens lokale media is er deze keer nog geen sprake van een link tussen Scientology en de dood van Sam Jr.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.

Volledig scherm John Travolta en Kelly Preston © Photo News