Opnieuw pech voor Jay Leno: komiek botst met zijn Tesla tegen politiewagen

Het nieuws komt er zo’n zes dagen nadat Leno het brandwondencentrum waar hij verbleef, mocht verlaten. De 72-jarige komiek was op weg naar zijn eerste show sinds het incident in zijn garage waarbij hij zwaar verbrand raakte aan onder meer zijn gezicht en handen.

Geen schade

Jay Leno, die samen met zijn vrouw Mavis op weg was naar de show, raakte plots met de achterkant van zijn auto een politiewagen. Gelukkig zaten de agenten niet in de wagen, maar stonden ze buiten te wachten. Toen ze een crash hoorden, draaiden ze zich om om te zien wat er gebeurd was. De Amerikaanse komiek zou samen met de agenten gekeken hebben of er schade was aan de wagen, maar dit bleek uiteindelijk niet het geval te zijn.

Later op de avond, gedurende zijn show, had Leno het ook nog over het incident in zijn garage waarbij hij zwaar verbrand raakte. “Ik heb een paar dagen doorgebracht in het ziekenhuis, maar nu ben ik weer terug en aan het werk”, aldus Jay. Volgens bronnen was de komiek goedgezind. Na zijn show zou hij ook nog met enkele journalisten gesproken hebben.