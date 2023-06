Opnieuw jonge K-popster overleden: Choi Sung-bong (33) dood teruggevonden in zijn appartement

CelebritiesEr is opnieuw een jonge K-popster overleden. Choi Sung-bong (33), een Zuid-Koreaanse popster, is dood teruggevonden in zijn appartement. Volgens politieagenten gaat het om een wanhoopsdaad. bong kwam in 2021 onder vuur te liggen nadat bleek dat hij zijn kankerdiagnose gefaket had. Ook heeft de jonge ster nog een afscheidsvideo opgenomen voor zijn YouTube-kanaal.

“Aan iedereen die ik gekwetst heb door mijn stomme fout: het spijt mij”, klinkt het onder meer in de video. Choi heeft inmiddels dan wel zijn verontschuldigingen aangeboden bij zijn volgers, maar het hele ‘kankerschandaal’ dateert wel al van 2021. De K-popster had destijds zijn volgers omgeroepen om geld te doneren zodat hij zijn kankerbehandeling kon betalen. Alleen bleek de man de ziekte helemaal niet te hebben. “Het spijt me oprecht dat ik zoveel mensen gekwetst heb”, klinkt het verder nog. “Ook wil ik mij verontschuldigen bij de mensen die mij geholpen hebben.” bong beweerde op zijn beurt wel dat hij alle donaties netjes teruggeven heeft.

Niet de eerste keer

Choi raakte bekend nadat hij in 2011 de tweede plaats behaalde in ‘Korea’s Got Talent’. Kort nadien gingen beelden van zijn performance viraal op sociale media. Ook de Canadese zanger Justin Bieber bleek onder de indruk te zijn van bongs optreden. “Dit is geweldig”, klonk het destijds bij de ‘Baby’-zanger. “Veel succes nog. Geweldig verhaal ook.” Niet veel later kreeg de jonge ster op zijn beurt ook nog een contract aangeboden van het Koreaanse label Bong Bong Company. Ook bracht bong op jonge leeftijd nog zijn memoires uit.

Het is wel niet de eerste keer dat er een jonge K-popster komt te overlijden. In april van dit jaar werd de 25-jarige zanger Moonbin dood teruggevonden in zijn appartement. Ook toen maakte de politie bekend dat het hoogstwaarschijnlijk om een wanhoopsdaad ging. In augustus vorig jaar besloot de Zuid-Koreaanse actrice Yoo Joo-eun dan weer om uit het leven te stappen. Ook zij liet op haar beurt een hartverscheurend briefje achter voor haar familie. De actrice schreef onder meer dat ze “zo’n gelukkig leven niet verdiend had”.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op www.zelfmoord1813.be.

