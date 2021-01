Opnieuw doet een ex van Armie Hammer boekje open: "Hij sneed zijn initiaal in mijn heup”

Celebrities Huwelijks­pro­ble­men tussen Kim Kardashian en Kanye West zullen te zien zijn in ‘Keeping Up With the Kardas­hians’

20 januari Er is de laatste tijd veel te doen rond Kim Kardashian en Kanye West. Het huwelijk tussen de twee staat volgens geruchten op springen en het koppel zou ondertussen definitief gestopt zijn met hun huwelijkstherapie. Zelf hebben ze nog maar weinig gezegd over hun relatieproblemen, maar volgens Page Six zouden deze wel aan bod komen in de laatste afleveringen van de realityshow ‘Keeping Up With the Kardashians’.