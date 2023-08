Opnieuw BBC-presentator in nauwe schoentjes door seksueel getinte foto’s, en deze keer is er een ‘Geordie Shore’-ster mee gemoeid

CelebritiesSlechts enkele weken nadat BBC-presentator Huw Edwards (61) in het oog van de storm terechtkwam door beschuldigingen van seksueel wangedrag, zit nu een volgende BBC-persoonlijkheid in nauwe voetjes. Deze keer is het Stephen Nolan (49), Noord-Ierse radio- en tv-presentator bij de BBC, die beschuldigd wordt van ongepast gedrag. Nolan zou seksueel expliciete foto’s van ‘Geordie Shore’-ster Stephen Bear (33) naar zijn collega’s hebben gestuurd en later gedreigd hebben er nog meer te sturen. Dat schrijft de Ierse krant ‘Irish News’.

De krant zegt documenten en berichten ingekeken te hebben waaruit blijkt dat BBC-presentator Stephen Nolan (49) in 2016 naaktfoto’s van Stephen Bear naar zijn collega’s had gestuurd. Hij zou later ook gedreigd hebben om nog meer soortgelijke beelden te sturen als ze de realityster niet zouden boeken voor zijn televisieprogramma ‘Nolan Live’. “Ik wil Bear!”, luidde een van de berichten volgens ‘Irish News’. In een ander bericht waarschuwde Nolan: “Als ik Bear morgenavond niet krijg, stuur ik nog meer berenfoto’s.”

Uiteindelijk werd Bear wel degelijk geboekt voor ‘Nolan Live’ in 2016. Als onderdeel van een segment over modellenwerk poseerden de twee mannen toen in hun ondergoed live op televisie.

Volledig scherm Bear en Nolan in 'Nolan Live' in 2016. © screenshot 'Nolan Live'

Nolan is naast tv-presentator ook host van een show op BBC Radio 5 Live. In juli dit jaar werd bekend dat hij de vijfde best betaalde BBC-ster is, met een jaarinkomen van ruim 460.000 euro.

Interne klacht

Een van de ontvangers diende in 2018 een interne klacht in bij ‘BBC Northern Ireland,’ waarna ook een intern onderzoek plaatsvond, schrijft ‘Irish News’. In de klacht stelde de ontvanger dat het verzenden van de naaktfoto een “opzettelijke poging” was om haar “te ondermijnen en in verlegenheid te brengen”. Ze zou ook “verder leed” hebben geleden door een tweede foto. Volgens een document dat de ‘Irish News’ kon inkijken was het disciplinaire proces “intern beheerd” met “passende maatregelen”. Volgens de krant werd tegen Nolan ook afzonderlijk een klacht ingediend wegens pesten.

In een verklaring aan ‘Irish News’ zei BBC Northern Ireland: “We geven geen commentaar op individuele personeelskwesties. De BBC heeft processen ingesteld om om te gaan met alle werkgerelateerde kwesties en zorgen. Deze worden eerlijk, consequent en met alle passende waarborgen toegepast, ook met betrekking tot vertrouwelijkheid.”

Nolan zelf weigerde commentaar te geven toen hem dat werd gevraagd door ‘BBC News NI’. Hij presenteerde dinsdagochtend zijn radio show zoals gewoonlijk.

Volledig scherm Bear arriveert aan de rechtbank in maart 2023. © Getty Images

Wie is Stephen Bear?

Stephen Bear is een Britse realityster, bekend door zijn verschijning in ‘Geordie Shore’ en ‘Celebrity Big Brother’. Maar Bear is tegenwoordig echter eerder berucht als een veroordeelde seksuele delinquent. In de zomer van 2020 nam Bear in het geheim een sextape op van zichzelf en zijn ex-vriendin en deelde hij die zonder haar toestemming. Daarvoor zit Bear momenteel een gevangenisstraf van 21 maanden uit en moet hij ook ruim 240.000 euro schadevergoeding betalen aan zijn ex-vriendin.