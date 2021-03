Opnames voor nieuwe reeks over de Kardashians beginnen al binnen 2 maanden

CelebritiesHet laatste seizoen van ‘Keeping Up With the Kardashians’ is nog maar een week uit of de familie haalt alweer bijna een nieuwe cameraploeg in huis. De opnames voor hun nieuwe reeks zouden namelijk al binnen twee maanden beginnen.

‘Keeping Up With the Kardashians’ mag dan wel op z’n einde lopen, maar de familie zelf is duidelijk nog niet van plan om afscheid te nemen van realitytelevisie. Samen met Hulu hebben ze plannen om een nieuwe reeks op de markt te brengen en die opnames zouden al binnen twee maanden beginnen. Dat nieuws maakte Kris Jenner (65) zelf bekend in een interview met WSJ Magazine. “Ik gok dat we binnen een paar maanden beginnen met filmen”, klonk het in het interview.

Nog geen exacte datum

Verder zal de nieuwe reeks redelijk hard lijken op ‘Keeping Up With the Kardashians’. Zo vertelde Kris Jenner dat ze niet kunnen wachten om weer samen leuke dingen te beleven. Al hebben ze wel genoten van de pauze die ze de afgelopen maanden gehad hebben. Normaal gezien verschijnt hun nieuwe realityreeks eind dit jaar op Hulu, maar een exacte releasedatum is nog niet bekend.

Kris Jenner vertelde in hetzelfde interview ook nog wat meer over het allerlaatste seizoen van ‘Keeping Up With the Kardashians’. Een groot deel van de afleveringen is namelijk opgenomen tijdens de coronacrisis. “Gedurende de eerste afleveringen moesten we onszelf filmen met onze telefoons”, aldus Kris. In het laatste seizoen van de realityreeks zou ook de scheiding van Kim Kardashian (40) en Kanye West (43) aan bod komen. Al is de kans klein dat we de rapper zelf te zien zullen krijgen.

