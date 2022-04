Opluchting voor Ed Sheeran: Britse zanger niet schuldig aan plagiaat volgens Hooggerechtshof

CelebritiesEd Sheeran (31) is niet schuldig bevonden aan plagiaat. Volgens het Hooggerechtshof in Londen liet de wereldster zich voor ‘Shape of You’ niet inspireren door een liedje van Sami Chokri.

“Hoewel er gelijkenissen zijn tussen delen van de liedjes, zijn er ook significante verschillen”, sprak rechter Antony Zacaroli vanochtend in het Londense Hoogrechtshof. “Ik ben tevreden dat meneer Sheeran niet opzettelijk of onbewust het liedje ‘Oh Why’ heeft gekopieerd.” De Britse zanger heeft ondertussen ook zelf gereageerd in een video op zijn Twitter-account. “Ik ben uiteraard tevreden met de uitspraak, maar dergelijke zaken zijn ondertussen al bijna een gewoonte geworden. Dat is schadelijk voor de muziekwereld.” Hij vervolgt: “Rechtszaken zijn absoluut geen fijne ervaring. Ik hoop dan ook dat rechtszaken die draaien rond ongegronde uitspraken in de toekomst vermeden kunnen worden. Dit moet stoppen.”

In maart was er een elf dagen durend proces waarbij Sheeran aanwezig was. Hij noemde het “traumatiserend” hoe de tegenpartij hem beschuldigde dat hij “als een ekster” bepaalde delen van het nummer ‘Oh Why’ (2015) van singer-songwriter Sami Chokri ‘leende’ voor zijn eigen wereldhit ‘Shape Of You’. Sheerans liedje verscheen in 2017. Het nummer groeide uit tot een wereldwijde hit, en is nog altijd het meest gestreamde nummer ooit op Spotify. Het werd op het platform meer dan 3 miljard keer beluisterd.

Niet op de hoogte

Sheeran hield vol dat hij niet op de hoogte was van het bestaan van het nummer ‘Oh Why’. Volgens David May, een van de voormalige managers van Sami Chokri, was die kans echter onwaarschijnlijk. Hij diende een getuigenis in waarin hij vertelde dat het managementbureau Artists and Company “erg veel moeite” had gedaan om het liedje op de radar van Sheeran te krijgen. De zanger liet de rechter eerder geheel op eigen wijze horen dat melodieën in de popmuziek wel vaker op elkaar lijken. De zanger zong toen hij verhoord werd stukjes uit ‘Feeling Good’ van Nina Simone en ‘No Diggity‘ van Blackstreet. “Als je ze in dezelfde toonsoort zet, dan klinken ze hetzelfde”, legde hij uit.

Ed Sheeran verdiende jaarlijks zo’n 5 miljoen pond (ongeveer 6 miljoen euro) aan zijn hit ‘Shape of You’. Tien procent van de opbrengst werd vanwege het geschil tijdelijk bevroren. In totaal gaat het ondertussen om een bedrag van zo’n 24 miljoen euro.

BEKIJK OOK: Beluister hieronder de twee nummers waarover de plagiaatzaak ging

LEES OOK: