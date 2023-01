Ophef in Polen: Black Eyed Peas draagt regenboogarmband tijdens concert

CelebritiesDe Amerikaanse groep The Black Eyed Peas heeft voor ophef gezorgd door tijdens een nieuwjaarsshow in Polen regenboogarmbanden te dragen. Verschillende Poolse politici uitten op de avond zelf en in de dagen erna online hun onvrede na de nieuwjaarsshow, die werd uitgezonden op de Poolse staatszender ‘TVP2' en door zo’n 8,3 miljoen mensen werd bekeken.

The Black Eyed Peas was de hoofdact van de ‘New Year’s of Dream’-show, zoals de show op oudejaarsavond werd genoemd. De groep liep het podium op met de regenboogarmbanden om. Vervolgens bedankte zanger will.i.am de Polen voor hun “open harten en geesten” voor het in huis nemen van Oekraïense vrouwen en kinderen na de Russische inval in Oekraïne. Hij droeg het nummer ‘Where Is the Love?’ op “aan degenen die het hele jaar door haat ervaren”, waarbij hij de joodse gemeenschap, mensen van Afrikaanse afkomst en de lhbti-gemeenschap noemde.

De minister van Jusitie, Zbigniew Ziobro, twitterde later: “Geweld, kerken vernielen en onze kinderen bespugen en corrumperen... de lhbti-vlag is een symbool van intolerantie en agressie.” Ook onder anderen de plaatsvervangend minister van Justitie, Marcin Warchol, reageerde ontsteld op Twitter. “LHBT-promotie op TVP2. Schande!”, schreef hij.

Liefde

De zanger will.i.am deelde de tweet van Warchol en schreef daarbij: “#Waar is de liefde???”, doelend op hun lied Where Is the Love?. “Eenheid, tolerantie, begrip, eenheid, respect, diversiteit en inclusie... DAT IS LIEFDE... mensen zijn mensen en we zouden allemaal moeten leren om alle verschillende soorten mensen op aarde te eren en lief te hebben.”

Warchol vroeg will.i.am vervolgens op Twitter waarom de band optredens had gegeven in landen met een nog slechtere lhbti-reputatie dan Polen, zoals Qatar en Saoedi-Arabië. Hij beschuldigde de groep ervan zijn principes aan de kant te zetten voor het geld. Daarop antwoordde will.i.am dat het beter is om juist wel in deze landen te spelen en mensen ervan te overtuigen toleranter tegenover elkaar te zijn, dan om deze landen te boycotten. “Wij zijn de Black Eyed Peas. Dat is P-E-A-S, of je kunt zeggen de Black Eyed Peace, of P-E-A-C-E, want we gaan over vrede, gelijkheid en harmonie.”

