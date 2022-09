Ophef in de YouTube-wereld: Ned Fulmer verlaat ‘The Try Guys’ na overspel met werkneemster

Celebrities‘The Try Guys’ gaan niet langer als viertal door het leven. De populaire YouTubers, die op hun kanaal allerlei dingen uittesten, hebben Ned Fulmer, een van de oprichters, aan de deur gezet. Waarvan moet je hen kennen? En wat is er precies aan de hand? “We zien geen toekomst meer.”

De groep rond The Try Guys werd opgericht in 2014 en bestond uit Ned Fulmer, Eugene Lee Yang, Keith Habersberger en Zach Kornfeld. De vier mannen werkten destijds allemaal als videoproducenten bij het Amerikaanse mediabedrijf Buzzfeed, waar ze de kans kregen om hun eigen YouTubereeks op te starten waarin ze de gekste dingen zouden uittesten. Het concept van hun ‘The Try Guys’-reeks boekte meteen grote successen. Daarom besloot het viertal in 2018 om onafhankelijk te worden van Buzzfeed.

Daarna groeiden The Try Guys uit tot een heus bedrijf. Met miljoenen videoviews, een eigen theatertour en een televisiereeks ‘No Recipe Road Trip with the Try Guys’ op het Amerikaanse Food Network, zijn ze bijna niet meer weg te denken uit het hedendaagse medialandschap. Al zullen ze hun projecten in de nabije toekomst niet meer met vier, maar met drie leden verderzetten.

(Lees verder onder de video.)

Overspel

De groep kondigde namelijk dinsdagavond aan dat ze een samenwerking met medeoprichter Ned Fulmer stopgezet hebben. Het was al langer duidelijk dat er een vuiltje aan de lucht was binnen de groep. Zo was Ned niet te bespeuren in de laatste video’s en besliste de groep onlangs ook om over te schakelen van twee naar slechts één video per week.

Maar de beslissing kwam er voornamelijk nadat er heel wat online speculaties verschenen over het overspel van Ned. Ned Fulmer, die getrouwd is en twee kindjes heeft met Ariel Fulmer, zou volgens de fans in New Yorkse club gespot zijn met een andere vrouw. En die vrouw is helemaal geen onbekende. Het zou gaan om Alexandria ‘Alex’ Herring, een werkneemster van het viertal die haar eigen reeks heeft binnen het The Try Guys-universum.

(Lees verder onder de foto van Alexandria Herring.)

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Het is duidelijk dat de groep niet echt blij is met het bedrog. The Try Guys mogen dan wel goed bevriend zijn, maar ze blijven bovenal nog steeds aan het hoofd staan van een bedrijf. En Ned heeft met zijn affaire duidelijke bedrijfsregels verbroken, aangezien hij als aandeelhouder en medeoprichter een relatie had met een werkneemster. Daarmee haalt hij niet alleen zijn eigen naam, maar ook die van zijn collega’s door het slijk.

Bovendien is Neds echtgenote Ariel een zeer publiek figuur. Ned en Ariel staan erom bekend om heel veel dingen samen te doen. Zo hebben ze samen een podcast ‘Baby Steps’ en brachten ze samen een kookboek uit voor ‘Date Nights’. Ned praatte ook opvallend veel over zijn vrouw in zijn video’s, wat het hele voorval nog schokkender maakt. Dat Ned de groep zou verlaten, maakten The Try Guys bekend via Instagram met een post: “Ned zal niet langer met ons samenwerken. We zien geen toekomst meer samen. Bedankt voor jullie begrip.”

(Lees verder onder de Instagrampost.)

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Ned reageerde ook zelf al vol berouw op het voorval: “Familie had altijd mijn prioriteit moeten zijn. Ik ben de focus verloren en had een relatie op de werkvloer. Het spijt me voor alle pijn die mijn acties veroorzaakt hebben aan de drie andere mannen en vooral aan Ariel. Het enige wat nu telt, zijn mijn huwelijk en mijn kinderen. Daar ga ik me nu op focussen.”

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

LEES OOK: