Operaster Plácido Domingo opnieuw beschuldigd van seksueel wangedrag: “Hij wilde zijn hand in mijn zakken steken”

CELEBRITIESPlácido Domingo (81) is opnieuw beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Ditmaal wordt de beroemde tenor beschuldigt door een Spaanse zangeres. Zij beweert dat hij haar wilde aanraken na een repetitie. “Hij vroeg in het bijzijn van iedereen om zijn hand in mijn zakken te steken. Ik droeg een broek met een geborduurde achterzak”, vertelt de vrouw. Verder probeerde hij haar ook te kussen. Dat liet ze zondag weten in een interview met de Spaanse tv-zender laSexta.

“Een van de eerste dingen die ze je over hem vertellen, is om niet met hem alleen in een lift te staan”, vertelt de zangeres, verwijzend naar Domingo. De vrouw wenst anoniem te blijven. In haar getuigenis geeft ze toe dat ze zich zeer geïntimideerd voelde door hem. Daarom deed ze geen aangifte. “Hij is Domingo. Hij is onaantastbaar. Dat zou niet mogen, maar ik sta in de schaduw.” Het seksueel wangedrag zou twintig jaar geleden hebben plaatsgevonden.

Meer dan twinitg #MeToo-klachten

In de voorbije jaren werd Domingo door meer dan twintig vrouwen beschuldigd van seksuele intimidatie en ongepast gedrag. De incidenten zouden begonnen zijn in de jaren 80 en deden zich naar verluidt voor over een tijdspanne van dertig jaar. Ook werd hij gelinkt aan een onderzoek rond sex trafficking. Na de reeks aan #MeToo-klachten nam de beroemde tenor in oktober 2019 ontslag als directeur van Los Angeles Opera en annuleerde hij enkele concerten. In februari 2020 bood hij zijn excuses aan en nam hij naar eigen zeggen “de volledige verantwoordelijkheid” voor zijn daden. “Ik begrijp nu dat sommige vrouwen zich wellicht niet durfden te uiten, omdat ze bang waren dat het invloed zou hebben op hun carrière. Hoewel dat nooit mijn intentie was, zou niemand zich ooit zo moeten voelen”, klonk het destijds. “Ik respecteer dat deze vrouwen zich eindelijk comfortabel voelden om hun mond open te trekken en ik wil dat ze weten dat ik oprecht spijt heb van de pijn die ik bij hen heb veroorzaakt.”

De verklaring van Domingo was een gevolg op het nieuws dat de American Guild of Musical Artists, die operazangers vertegenwoordigt, van plan zou zijn om de uitkomst van een onderzoek naar de Spaanse zanger te publiceren. Naar verluidt spraken daarin meer dan twintig mensen over hun ervaringen met Domingo en seksueel wangedrag.

LEES OOK: