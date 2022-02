Openbare aanklager heeft uitspraak van Alec Baldwin onderzocht: “Mogelijk dat de trekker niet werd overgehaald”

Celebrities Kanye West liet Julia Fox details onthullen over hun relatie om Kim Kardashian jaloers te maken

Het gerucht deed al langer de ronde dat Kanye West (44) zijn relatie met Julia (32) vooral gebruikte om zijn ex-vrouw Kim Kardashian (41) jaloers te maken. Hoewel Fox dat enkele weken geleden nog stevig ontkende, lijkt ze nu toe te geven dat de geruchten klopten. In een reactie onder een post op Instagram maakt de actrice duidelijk dat het West was die wilde dat zij zoveel details over hun romance onthulde aan de pers. Kanye heeft op zijn beurt ingezien dat het niet altijd zo slim is om zijn frustraties online te gooien en biedt daar nu, opnieuw online weliswaar, zijn excuses voor aan.

