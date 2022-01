Op tv zijn ze broers, in het dagelijkse leven gaan ze trouwen: deze soapacteurs doen het hart van de Britten smelten

Celebrities Verlovings­ring van Megan Fox van 340.000 dollar heeft doornen: “Zodat het pijn doet als ze hem uitdoet”

Dat Machine Gun Kelly (31) en Megan Fox (35) het meest bizarre Hollywoodkoppel van het moment zijn, wisten we al langer. Onlangs verschenen ze vastgeketend aan elkaars nagels op een feestje. Daarnaast dronken ze na hun recente verloving elkaars bloed, maar er blijkt nog meer te zijn. De ring die Fox van haar verloofde kreeg, bevat blijkbaar doornen, want “liefde is pijn”.

19 januari