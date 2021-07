Op hotel met Emma Stone en feesten met Mariah Carey: op deze plekken in Capri kan je de grootste sterren spotten

Celebrities Ariana Grande schenkt miljoen dollar aan therapie voor fans

30 juni Ariana Grande (28) is een samenwerking aangegaan met het bedrijf Better Help en wil zo mensen die psychologische hulp nodig hebben, beter ondersteunen. De zangeres doneerde maar liefst een miljoen dollar (841.000 euro) aan Better Help, om zo de therapeuten aan de mensen te koppelen die hulp nodig hebben.