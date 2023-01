Op haar 61ste krijgt ‘ultieme milf’ Jennifer Coolidge eindelijk erkenning: “Dankzij ‘American Pie’ had ik seks met 200 mannen”

Celebrities Dakloze man kan ogen niet geloven als Jason Derulo hem ‘mystery box’ geeft in ruil voor schilderij

In een video die Jason Derulo (33) via de sociale media deelde, is te zien hoe hij een dakloze man de verrassing van zijn leven geeft. Samen met een influencer benadert Derulo de man en vragen de twee of ze een schilderij van hem kunnen kopen. Maar dan neemt de ontmoeting een onverwachte wending: in plaats van geld te betalen, stelt Derulo voor om de man een ‘mystery box’ te geven. Wanneer de dakloze man ontdekt wat er in de box zit, kan hij zijn ogen niet geloven.

12 januari