Op haar 61ste krijgt ‘blonde bimbo’ Jennifer Coolidge eindelijk erkenning: “Ik ben vaak wakker geworden op de spoeddienst”

Celebrities Arnold Schwarzen­eg­ger bezoekt Auschwitz en schrijft ‘Terminator’-ci­taat in het gastenboek

Oostenrijks-Amerikaanse acteur Arnold Schwarzenegger (75) zorgde woensdag voor heel wat ophef nadat hij tijdens een bezoek aan het concentratiekamp Auschwitz het beroemde citaat “I’ll be back” uit de film ‘The Terminator’ in het gastenboek schreef. Mensen reageren geschokt op sociale media: “Hij had twee keer moeten nadenken over zijn boodschap”, luidt het.

11:12