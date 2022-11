Op haar 56ste heeft Cindy Crawford het nog steeds: “Als tiener wou ik de eerste vrouwelijke president worden”

Celebrities Internet­sen­sa­tie Sophia Grace maakt geslacht van haar eerste kindje bekend: “Heel mijn familie is superblij”

Eind oktober kondigde internetsensatie Sophia Grace (19) aan dat ze in verwachting is en ondertussen maakte ze ook het geslacht van haar eerste kindje bekend via een heuse ‘gender reveal’ op YouTube. Zowel Sophia Grace, die bekend geworden is door haar optredens in ‘The Ellen Show’, als haar partner zijn alvast zeer blij met het nieuws. Wanneer ze haar zwangerschap aankondigde, was het internet er wel eventjes niet goed van. “Ben ik al zo oud?”, klonk het toen.

7 november