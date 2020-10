Op haar 55ste is Liz Hurley fitter dan ooit: “Ik heb maar van één ding in mijn leven spijt: dat ik Damian geen broer of zus heb gegeven”

Celebrities Kanye West in eerste campagnevi­deo: “We zullen een volk worden zoals God dat gewild heeft”

13 oktober Hoewel het zo goed als zeker is dat hij de verkiezingen niet zal winnen, is Kanye West (43) nog steeds campagne aan het voeren om Amerikaans president te worden. Hij neemt het op tegen Donald Trump en Joe Biden. In zijn eerste campagnevideo heeft hij het over het belang van geloof in de Verenigde Staten.