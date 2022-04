Oorlog doet ook Hollywood pijn: gedaan met luxefeestjes op Russische superjachten

Celebrities Broer van Chris Rock eist dat Academy de Oscar van Will Smith afpakt: “Zijn excuses betekenen niets voor mij”

Chris Rock weigert klacht in te dienen nadat hij een klap kreeg van Will Smith, maar zijn jongere broer, Kenny (42) gaat er niet zo licht over. Hij vindt dat de Academy Smiths Oscar meteen zou moeten afnemen.

