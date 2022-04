Ook topacteurs worden een dagje ouder: herkent u Michael Douglas nog?

Celebrities Nieuwe single Shawn Mendes is geïnspi­reerd op breuk met zangeres Camila Cabello

Shawn Mendes (23) heeft een nieuwe single uit. En zoals doet vermoeden gaat ‘When You’re Gone’ over de breuk met zangeres Camila Cabello (25). Het koppel ging eind vorig jaar uit elkaar, dus Shawn heeft de breuk een plek kunnen geven. “Het nummer gaat over een breuk verwerken”, vertelt de zanger. “Het gaat over iemand verliezen die belangrijk was in mijn leven.”

